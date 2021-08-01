В России не хотят признавать караимов коренным народом Крыма

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В Крыму заявляют, что говорить о признании крымских караимов и крымчаков коренными малочисленными народами России пока рано.

Об этом заявил председатель комитета Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет КП-Крым.

«В 2015 году я был модератором встречи с президентом России. Там были представители практически всех национальных групп. В том числе были караимы и крымчаки, которые заявили о том, что они коренной народ. На что президент сказал, дословно: ну не ковыряйтесь в этом, развивайтесь в динамике», — подчеркнул Гемпель.

По его словам, в ходе данной встречи президент РФ Владимир Путин также отметил, что если кто-то и может претендовать на статус коренного народа Крыма, то это греки.

При этом комитет Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям рассматривает все обращения, которые поступают от национальных объединений, в том числе от караимов и крымчаков, а после перенаправляет их в Госдуму РФ.

«Да, предложение ушло в Госдуму, но как этот вопрос решится, я думаю, это преждевременно сегодня обсуждать», — констатировал Гемпель.

Стоит отметить, инициатива включить караимов и крымчаков в реестр коренных малочисленных народов России в Крыму появилась несколько лет назад. Тогда этого не сделали, так как эти этнические группы не ведут «традиционный образ жизни», что является обязательной особенностью для включения в реестр.

В общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым» уверены, что официальный статус коренного малочисленного народа, которого они добиваются с начала 2000-х, позволит им сохранить культурное наследие.

Стоит отметить, что всего в мире насчитывается около двух тысяч караимов, 535 из них — жители полуострова Крым.

В тексте использованы материалы: Форпост

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