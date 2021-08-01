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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

10:11 воскресенье, 1 августа 2021
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

фото © iz.ru

За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 31 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 99 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5858 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период – 50 680 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Крымчанка пожаловалась, что ее заболевшую внучку не хотят лечить. Женщина много раз пыталась вызвать домой врачей, но так никто и не приехал.

В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть. На утро 31 июля в Крыму зарегистрировали 379 новых случаев коронавируса.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.

В Севастополе снизились темпы вакцинации от коронавируса. Жители Севастополя стали менее активно прививаться от коронавируса, чем раньше.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.

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