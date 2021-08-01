Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым ● В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе снизились темпы вакцинации от коронавируса ● Заболевших меньше - смертей все больше: сводка COVID в Севастополе
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса
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За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 31 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 99 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5858 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период – 50 680 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса
За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.
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