Ущерб от наводнения в Крыму оценили в 4,6 млрд рублей

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Ущерб, нанесенный инфраструктуре Крыма, оценили в 4,6 млрд рублей.

Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Пока могу сказать, что на сегодня подтвержденный размер ущерба - 4,6 миллиарда рублей, это дороги, это ремонт крыш, смена аварийного жилья, ремонт жилья», - сказал Хуснуллин. Эти средства необходимы на восстановление дорог, ремонт крыш, покупку жилья взамен разрушенного стихией, а также ремонт домов, которые пострадали от наводнения, пояснил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, крымские власти сообщили о дополнительных пожеланиях в размере около 12 млрд рублей.

17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. На ликвидацию последствий наводнений в городах в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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