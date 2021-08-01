«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым

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Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, курортный сезон продолжается, собирая на полуострове все больше российских туристов.

Пандемия коронавируса в Крыму показывает, как действия и решения властей могут привести к быстрому росту показателей заболеваемости, и как сложно потом пытаться справиться с последствиями. Прошлогодняя вспышка коронавирусной инфекции, начавшаяся летом, бушевала на полуострове всю осень, унося жизни людей. Нынешним летом показатели инфицирования, по наблюдениям Крым.Реалии, наращиваются в два-три раза быстрее, чем в прошлом. В то же время обостряются и проблемы, которые в прошлом году не позволили спасти всех, кто нуждался в помощи.

В июле 2020 года еженедельно фиксировали по нескольку десятков новых случаев инфицирования. То есть ежедневная статистика редко превышала два десятка заболевших. Однако в конце июля их число увеличилось почти до трех десятков ежедневно, а в среднем – до сотни в неделю. На тот момент это считалось абсолютным недельным рекордом с момента выявления случаев заболевания коронавирусом на полуострове. Статистика начала расти в августе, когда еженедельные показатели инфицирования превысили сотню.

Нынешним летом первые негативные тенденции в связи с коронавирусом в Крыму начали фиксировать еще в конце июня. Тогда, по словам министра здравоохранения правительства Крыма Александра Остапенко, количество тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией увеличилось на 60%.

В течение июля росли показатели заболеваемости, которые к середине месяца достигли 300-400 инфицированных в сутки. Это почти в три раза выше, чем в это же время в 2020 году.

Коронавирусные антирекорды прошлого года происходили на фоне ограничений, которые касались различных сфер. В первую очередь, власти ужесточали движение на границе с Крымом, ограничивая въезд людей с материковой части Украины или других стран, а также обязывая их сдавать тесты на коронавирус и проходить двухнедельную обсервацию.

Ограничения касались как бизнеса, работающего в сфере обслуживания, так и крымчан. От них требовали соблюдать масочный режим и избегать массовых мероприятий.

Не касались эти ограничения только российских туристов. Прошлым летом только аэропорт Симферополя ежедневно принимал более сотни рейсов из России.

В этом году, несмотря на растущую статистику, власти Крыма не спешат вводить жесткие ограничения. 21 июля глава Крыма Сергей Аксенов говорил о вероятности закрытия туристического сезона из-за ситуации с коронавирусом.

«Сегодня общество разделилось и есть те, кто требуют от меня закрыть Крым для туристов. Нет общего мнения в этом вопросе. Можно пойти навстречу этой части общества, закрыть полностью все и не морочить голову. Примерно половина выступают за ужесточение ограничений, а половина – за то, чтобы продолжать работу и получать доходы. Поэтому ситуация на грани, и мы должны балансировать, искать компромиссы», – заявлял он.

Но уже в конце июля, говоря о ситуации с коронавирусом на заседании оперативного штаба, Сергей Аксенов объявил о «тенденции к стабилизации». Такой вывод он сделал, исходя из того, что, по его словам, в последние дни июля на полуострове выявляли менее 400 случаев заболевания.

Опыт прошлого года показал, что последствия массового приема отдыхающих на полуострове могут быть трагическими. Больницы Крым в то время были переполнены больными коронавирусом. Под «ковидные» госпитали отдавали целые больничные комплексы и родильные дома. Но и это не помогло: многих инфицированных оставляли лечиться дома, поскольку для них не хватало больничных коек.

От коронавируса и его осложнений в Крыму умирали взрослые и дети, которые не дождались полноценной медицинской помощи. Прошлым летом в разгар пандемии от пневмонии умерла двухлетняя Амина Османова из Судака, родители которой не смогли добиться оперативной помощи врачей.

Жертвами пандемии в Крыму осенью прошлого года также стали житель Симферополя Руслан Москвин и учительница симферопольской гимназии № 1 Светлана Химич. Несмотря на тяжелую форму болезни, они тоже не дождались госпитализации.

Всего с начала пандемии в Крыму, по данным местных властей, умерли от коронавируса более 1,5 тысяч человек.

Основной проблемой во время пандемии в Крыму после неконтролируемого потока туристов является дефицит медиков. В этом году системе здравоохранения полуострова не хватает 2,5 тысяч врачей и четырех тысяч сотрудников среднего медицинского персонала, сообщил глава крымского Минздрава Александр Остапенко.

Такая ситуация не нова. Из-за высокой нагрузки и низких зарплат квалифицированные медработники покидали местные больницы и в предыдущие годы. А после скандалов с «ковидными» доплатами этот процесс активизировался.

В прошлом году в Крыму остро не хватало медсестер и врачей разных специальностей. Их набирали по объявлениям. Чтобы закрыть дефицит кадров, на полуостров тогда направили почти сотню врачей из регионов России.

Из-за проблем с организацией медицинской помощи во время пандемии в прошлом году свой должности лишился предыдущий министр здравоохранения правительства Крыма Игорь Чемоданов. А на полуострове силами военных организовали дополнительные мобильные «ковидные» госпитали. Через несколько месяцев, когда волна пандемии схлынула, мобильные госпитали свернули.

На данный момент крымчан призывают вакцинироваться от коронавируса российскими вакцинами, которые не одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Других вакцин Россия своим гражданам и жителям Крыма не предлагает.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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