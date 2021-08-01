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Суд взыскал с бывшего замруководителя «Крымавтотранса» 25 млн рублей
Суд взыскал с бывшего первого заместителя директора государственного транспортного предприятия в Крыму 25 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«В целях возмещения причиненного республике ущерба прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании ущерба в размере 25 млн рублей непосредственно с бывшего заместителя руководителя. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их в полном объеме», – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, с апреля по сентябрь 2015 года мужчина при проведении закупки программного обеспечения для автовокзалов и автостанций дал указание подчиненным включить в техзадание условия, объективная необходимость в выполнении которых отсутствовала. Предприятие в итоге заключило контракт по завышенной стоимости.
Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, но оно было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Поэтому прокуратура обратилась в суд для взыскания ущерба.
Речь идет о госпредприятии «Крымавтотранс».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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