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Власть

Суд взыскал с бывшего замруководителя «Крымавтотранса» 25 млн рублей

13:03 воскресенье, 1 августа 2021

Суд взыскал с бывшего первого заместителя директора государственного транспортного предприятия в Крыму 25 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В целях возмещения причиненного республике ущерба прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании ущерба в размере 25 млн рублей непосредственно с бывшего заместителя руководителя. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их в полном объеме», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с апреля по сентябрь 2015 года мужчина при проведении закупки программного обеспечения для автовокзалов и автостанций дал указание подчиненным включить в техзадание условия, объективная необходимость в выполнении которых отсутствовала. Предприятие в итоге заключило контракт по завышенной стоимости.

Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, но оно было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Поэтому прокуратура обратилась в суд для взыскания ущерба.

Речь идет о госпредприятии «Крымавтотранс».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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