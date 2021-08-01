Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +30
море +24

Отдых

Площадку Z.Fest в Крыму снова открыли

16:01 воскресенье, 1 августа 2021
Площадку Z.Fest в Крыму снова открыли

фото © forpostsevastopol.ru

Площадка фестиваля Z.Fest в Крыму снова доступна для гостей.

Об этом сообщил организатор и руководитель мероприятия Алексей Жохов.

«Мы находимся в диалоге с властями. Территория открыта, мы работаем. Да, есть определенные ограничения по уровню звука, работа сегодня ведется до 23.00. Обязательно соблюдаем масочный режим», – сказал он в видеообращении в Instagram.

30 июля на площадку Z.Fest прибыли сотрудники полиции, Роспотребнадзора и других ведомств. Территорию фестиваля закрыли из-за нарушения санитарных норм. Также в МВД сообщили о выявленных фактах сбыта наркотиков на территории фестиваля. 

Фестиваль электронной музыки Z.Fest в этом году проходит в селе Поповка Сакского района, он должен был стартовать 30 июля, продлится мероприятие до 8 августа. В прошлом году фестиваль отменили из-за жалоб местных жителей. До 2014 года на этой территории ежегодно проводился аналогичный фестиваль «КаZантип».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 31 июля. Сегодня, 31 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 30 июля. Сегодня, 30 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Карадагском заповеднике 31 июля пройдет субботник. Карадагский природный заповедник приглашает волонтеров на субботник.

Появился новый компромат с вечеринки в мэрии Симферополя. Оказалось, что в пиршествах во время «чумы» участвовал и директор МУП «Экоград».

Происшествия
Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший

Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший

На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.

Отдых
Площадку Z.Fest в Крыму снова открыли

Площадку Z.Fest в Крыму снова открыли

Площадка фестиваля Z.Fest в Крыму снова доступна для гостей.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть

В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть

На утро 31 июля в Крыму зарегистрировали 379 новых случаев коронавируса.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации