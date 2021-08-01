Площадку Z.Fest в Крыму снова открыли

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Площадка фестиваля Z.Fest в Крыму снова доступна для гостей.

Об этом сообщил организатор и руководитель мероприятия Алексей Жохов.

«Мы находимся в диалоге с властями. Территория открыта, мы работаем. Да, есть определенные ограничения по уровню звука, работа сегодня ведется до 23.00. Обязательно соблюдаем масочный режим», – сказал он в видеообращении в Instagram.

30 июля на площадку Z.Fest прибыли сотрудники полиции, Роспотребнадзора и других ведомств. Территорию фестиваля закрыли из-за нарушения санитарных норм. Также в МВД сообщили о выявленных фактах сбыта наркотиков на территории фестиваля.

Фестиваль электронной музыки Z.Fest в этом году проходит в селе Поповка Сакского района, он должен был стартовать 30 июля, продлится мероприятие до 8 августа. В прошлом году фестиваль отменили из-за жалоб местных жителей. До 2014 года на этой территории ежегодно проводился аналогичный фестиваль «КаZантип».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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