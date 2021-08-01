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Общество

Над Крымом портится космическая погода

17:31 воскресенье, 1 августа 2021
Над Крымом портится космическая погода

фото © Новости Крыма

В Крыму в августе возникнет большая напряженность в биосфере из-за оппозиции Сатурна и квадратуры Урана, а также щедрого влияния Солнца.

Как избежать сильного воздействия космической погоды, рассказал кандидат биологических наук, ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

Портится не только космическая погода над полуостровом, но и настроения у людей. Эмоции станут неуравновешенными, тревожными, конфликтными. Смутное беспокойство и навязчивое желание что-то изменить в личной жизни и обществе может привести к ошибочным действиям. Не исключено, что такие настроения могут сказаться и на потере денег.

Этому есть объяснение: Земля проходит между Солнцем и планетами-гигантами Сатурном и Юпитером, что всегда вызывает заметные возмущения в биосфере, отражается на психическом состоянии людей, объясняет астролог.

«Оппозиция Сатурна и Юпитера из «вихревого» Водолея вызывает одновременно возбуждение и торможение психики, блокировку желаний и намерений или необоснованный экстремизм. Поэтому лучше пока отдыхать, а важные дела и решения перенести на осень», — советует Михаил Бородачев.

Вторая половина августа будет не такой напряженной и позволит набраться сил. Новолуние 8-го и полнолуние 22 августа станут знаковыми и также пройдут под влиянием энергий Юпитера и Сатурна, что грозит изменениями в финансовой и управленческой сферах.

Поэтому строит заранее подготовиться к возможным серьезным переменам и не только политических персон.

«Усилится роль лидеров в политических, социальных, производственных отношениях. Обострится борьба за власть, за сферы влияния на уровне государств и корпораций, также и в трудовых коллективах, семейной иерархии. Перераспределение функций и должностей создаст новую структурность в политической, социальной и бытовой жизни», — предупреждает астролог.

После того как Меркурий перейдет в знак Девы, а Венера в знак Весов, улучшится общий деловой климат и взаимопонимание.

А вот переход Солнца в знак Девы во второй половине месяца говорит о том, что успех в наших делах и отношениях будет зависеть только от организованности, собранности и трудолюбия.

«Тема летнего отдыха переключится на подготовку к новому школьному и производственному периоду. Нужно вовремя перестроиться, включить ресурс оригинальности и обновления многих сфер жизни», — констатировал эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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