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Происшествия

Крымчанин избил инвалида, а через месяц совершил его убийство

09:02 воскресенье, 1 августа 2021

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве инвалида, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – указано в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре прошлого года вступил в конфликт с односельчанином, во время которого нанес ему множественные травмы.

«Через месяц после произошедшего мужчина, встретив на одной из улиц села Яркое Поле своего знакомого, на почве неприязненных отношений умышленно нанес ему один удар ножом в область груди», – рассказали в прокуратуре.

От полученной травмы мужчина, являющийся инвалидом, скончался на месте.

Суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде девяти лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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