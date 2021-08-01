Крымчанин избил инвалида, а через месяц совершил его убийство

Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве инвалида, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – указано в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре прошлого года вступил в конфликт с односельчанином, во время которого нанес ему множественные травмы.

«Через месяц после произошедшего мужчина, встретив на одной из улиц села Яркое Поле своего знакомого, на почве неприязненных отношений умышленно нанес ему один удар ножом в область груди», – рассказали в прокуратуре.

От полученной травмы мужчина, являющийся инвалидом, скончался на месте.

Суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде девяти лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму угонщик нарвался на нерабочий «Запорожец» и сдал его в утиль. В Сакском районе полицейские раскрыли кражу «Запорожца», который после угона оказался в пункте приема металлолома.

В Крыму молодых уральцев поймали на сбыте фальшивых денег. В Симферополе полицейские задержали двух 19-летних молодых людей по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр.

Браконьеры убили дикого кабана в Бахчисарайском районе. В селе Высокое Бахчисарайского района трое браконьеров незаконно убили самку дикого кабана.

Автоугонщики украли и сожгли легковушку в Крыму. С заявлением о краже автомобиля «ВАЗ 21144» в отделение полиции Симферополя обратился 47-летний местный житель.