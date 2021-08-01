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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

15:22 воскресенье, 1 августа 2021

За сутки в городе зарегистрировано еще 159 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает правительство Севастополя.

Умерли пять человек в возрасте от 50 лет до 91 года. 90 человек выписаны после выздоровления.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 20 960 человек.

В настоящий момент выздоровели 18 242 человека, 857 умерли.

Под наблюдением находится 685 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса. За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.

«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым. Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.

Крымчанка пожаловалась, что ее заболевшую внучку не хотят лечить. Женщина много раз пыталась вызвать домой врачей, но так никто и не приехал.

В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть. На утро 31 июля в Крыму зарегистрировали 379 новых случаев коронавируса.

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Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса

За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть

В Крыму от коронавируса умерли 14 человек за сутки, в Севастополе - шесть

На утро 31 июля в Крыму зарегистрировали 379 новых случаев коронавируса.

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