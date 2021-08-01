Какой сегодня праздник 1 августа

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Сегодня, 1 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День железнодорожника

День железнодорожника, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа в ряде стран — бывших республиках Советского Союза, ведет свою историю еще из 19 века. В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города.

Этот профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня (по старому стилю).

После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году. Постановлением Правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины

День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины - этот праздник учрежден в 2007 году указом президента Виктора Ющенко и является признанием значимости Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства. День Воздушных сил ВС Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

Согласно принятой концепции реформирования и развития Воздушных сил ВС Украины, они должны иметь воздушный и противовоздушный компоненты, которые разделяются на рода:

- авиацию (истребительную, бомбардировочную, штурмовую, разведывательную, военно-транспортную и специальную);

- противовоздушную оборону (зенитно-ракетные и радиотехнические войска);

- специальные войска (отдельные воинские части и подразделения: разведывательные, инженерные, радиационно-химической защиты, связи, метеорологического обеспечения и др.);

- части материально-технического и медицинского обеспечения;

- учебные заведения.

Макринин день, Мокрины

Народный праздник «Макринин день» отмечается 1 августа (по старому стилю - 19 июля). В православном календаре это день почтения памяти преподобной Макрины Каппадокийской, жившей в IV веке н.э. Другие названия праздника: «Указчицы осени», «Макриды», «Мокрины». По народному поверью, Макринин день - это указник осени. По погоде этого дня судили о том, какова будет осень.

Также сегодня, 1 августа, отмечают такие праздники:

- Вардавар - праздник Преображения Иисуса Христа в Армении

- Флешмоб женственности

- День инкассатора России

- День памяти жертв Первой мировой войны

- День тыла Вооруженных сил РФ

- День рождения ВСХВ-ВДНХ

- Международная неделя клоунов (International Clown Week)

- День работника технической поддержки

- Всемирная неделя грудного вскармливания (World Breastfeeding Week)

- День основания Службы специальной связи РФ

- День памяти благоверного князя Романа Олеговича Рязанского

- День работников транспорта в Казахстане

- День бумажных салфеток

- Всемирный день скаутского галстука (World Scout Scarf Day)

- Всемирный день борьбы с раком легких (World Lung Cancer Day)

Сегодня именины празднуют: Григорий, Серафим, Степан, Роман, Паисий, Варлаам, Панхарий, Дей, Макрина, Милица.

Что происходило 1 августа в прошлые годы

1461 - представитель Йоркской линии Плантагенетов Эдуард IV стал королем Англии.

1619 - английские колонии в Америке начали ввозить африканских рабов для работы на своих плантациях.

1774 - английским химик Джозеф Пристли открыл химический элемент кислород, также он известен как открыватель углекислого газа.

1780 - Швеция заявила о своем постоянном нейтралитете (тоесть в мирное время страна обязалась не учавствовать ни в каких военных блоках, а в военное время проводить одинаковую политику в отношении воюющих сторон).

1789 - русский полководец А. В. Суворов наносит поражение туркам в сражении под Фокшанами.

1798 - английский флот адмирала Нельсона наносит французам сокрушительное поражение в битве у острова Абукир.

1941 - гитлеровцы на оккупированной территории Западной Украины создали дистрикт «Галиция» с центром во Львове.

1981 - начал вещание на телевидении музыкальный канал «MTV».

2010 - была обнаружена подводная река в Черном море (имеет глубину около 35 м, ширину 1 км и длину около 60 км).

2010 - вступила в действие Конвенция о кассетных боеприпасах (использование данного оружия приводит в основном к гибели мирного населения).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 августа. Какие праздники будут завтра?

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