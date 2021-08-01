К проекту «городская электричка» в Севастополе может быть приступят через год

В Севастополе новый для региона проект «городская электричка» начнут реализовывать в 2022 году.

Город может рассчитывать на помощь из федерального бюджета, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что это большая перспектива для города. <..> У развития железных дорог, как у городского транспорта, так и у пригородного транспорта, для связи городов, очень большая перспектива. Это, конечно, очень капиталоемкий проект, но мы его поддержим, считаем одним из самых важных для города и сейчас, и в будущем», - сказал Хуснуллин.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в данный момент проект в стадии разработки и эти мероприятия продлятся до конца года.

«В этом году проектирование - в следующем реализация. <...> Первый этап, который будет запускаться, это 12 станций - новый общественный транспорт, который будет возникать в Севастополе на имеющейся инфраструктуре с перспективой до 2030 года: электрификация, расширение и так далее», - уточнил Развожаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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