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Происшествия

В Крыму Лексус протаранил легковушку с женщиной и ребенком

07:46 воскресенье, 1 августа 2021
В Крыму Лексус протаранил легковушку с женщиной и ребенком

фото © Крымский канал

В результате мощного столкновения пенсионерка-водитель скончалась, а ее 11-летний пассажир оказался в реанимации.

В Крыму на евпаторийской трассе в Саках бизнесмен стал участником смертельного ДТП. Его дорогой внедорожник Lexus LX570 на большой скорости въехал в Toyota Camry. По предварительным данным, это случилось, когда водитель «лексуса» совершал обгон по обочине. Легковушка в этот момент поворачивала.

После мощного столкновения находящимся внутри пострадавшей машины 66-летней женщине и 11-летнему ребенку понадобилась медицинская помощь, их тут же увезли на скорой. Пенсионерке в больнице не смогли помочь — она погибла, ребенок получил переломы ребер и оказался в реанимации.

По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, двигавшийся по обочине Lexus принадлежит 52-летнему собственнику автозаправок «ТЭС» Сергею Бейму. Официально эта информация не подтверждена. Также неизвестно, находился ли он за рулем.

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