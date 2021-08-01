Глав севастопольской медицины будут утверждать в Москве

На заседании правительства Севастополя утвержден новый порядок согласования кандидатуры руководителя департамента здравоохранения.

Теперь она будет в обязательном порядке согласовываться с Министерством здравоохранения РФ.

Как пояснил действующий директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу города требует новая редакция федерального закона № 326-ФЗ «Об охране здоровья граждан». При этом Денисов отметил, что фактически ничего в порядке назначения не меняется.

«Назначения руководителей органов исполнительной власти в сфере здравоохранения теперь требуют согласования с Министерством здравоохранения. Раньше это было в рабочем порядке, теперь это закреплено законодательно», — сказал он.

Сам Виталий Денисов был назначен главой севастопольского департамента здравоохранения в ноябре 2020 года. С августа 2018 года по ноябрь 2020-го эту должность занимал Сергей Шеховцов. Его предшественник, Антон Бахлыков, руководил здравоохранением Севастополя ровно год, с августа 2017-го. До него этот пост занимал Юрий Восканян, а с сентября 2016-го — Ольга Емельяненко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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