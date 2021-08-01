Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший

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На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.

Как сообщают «Новости Кубани» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 29-летний водитель грузовика госпитализирован.

Сообщается, что авария произошла 1 августа в 8.30 утра. Водитель бензовоза «Нефаз», перевозивший дизтопливо, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

«В результате водитель бензовоза с различными травмами доставлен в городскую больницу. Проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства ДТП», - сообщили в пресс-службе местного главка МВД.

Ранее 31 июля сообщалось о том, что под Калугой, цементовоз столкнулся с поездом дальнего следования «Ейск-Москва». Водитель грузовика погиб.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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