Происшествия
Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший
фото © Новости Крыма
На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.
Как сообщают «Новости Кубани» со ссылкой на информацию ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 29-летний водитель грузовика госпитализирован.
Сообщается, что авария произошла 1 августа в 8.30 утра. Водитель бензовоза «Нефаз», перевозивший дизтопливо, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.
«В результате водитель бензовоза с различными травмами доставлен в городскую больницу. Проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства ДТП», - сообщили в пресс-службе местного главка МВД.
Ранее 31 июля сообщалось о том, что под Калугой, цементовоз столкнулся с поездом дальнего следования «Ейск-Москва». Водитель грузовика погиб.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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