Два человека погибли в ночном ДТП в Симферополе

Легковой автомобиль столкнулся с электроопорой, двигаясь минувшей ночью по улице Севастопольской в Симферополе.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым, водитель не справился с управлением.

«В результате происшествия пострадал один и погибли два человека. Спасателями проведены мероприятия по деблокированию из автомобиля. Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка», – сообщили в главке.

Полиция организовала проверку по факту ДТП. «По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Севастополя в направлении центра города, выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с опорой электропередач», – сообщили в МВД по Крыму.

Среди погибших водитель и пассажир, находившийся на переднем сидении.

Сообщение о ДТП поступило в 1.33.

К ликвидации последствии ДТП были привлечены 20 человек и семь единиц техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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