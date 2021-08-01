Происшествия
Два человека погибли в ночном ДТП в Симферополе
Легковой автомобиль столкнулся с электроопорой, двигаясь минувшей ночью по улице Севастопольской в Симферополе.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым, водитель не справился с управлением.
«В результате происшествия пострадал один и погибли два человека. Спасателями проведены мероприятия по деблокированию из автомобиля. Пострадавшие были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка», – сообщили в главке.
Полиция организовала проверку по факту ДТП. «По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Севастополя в направлении центра города, выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с опорой электропередач», – сообщили в МВД по Крыму.
Среди погибших водитель и пассажир, находившийся на переднем сидении.
Сообщение о ДТП поступило в 1.33.
К ликвидации последствии ДТП были привлечены 20 человек и семь единиц техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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