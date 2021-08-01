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Бизнес

Британская компания опубликовала карту Украины без Крыма

07:50 воскресенье, 1 августа 2021

Британская компания-перевозчик CAME-RO опубликовала в соцсети карту Украины без Крыма.

Об этом сообщил очевидец из Италии, передает Европейская правда.

Внимание человека, который работает дальнобойщиком, привлекло авто компании с картой Украины, что грузилось на паром.

По его словам, автомобиль был на румынских номерах.

Компания CAME-RO предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения. Компания имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады - в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

В реестре на правительственном сайте месту регистрации компании указан город Сметвик в Западном Мидлендсе, а руководителем - Чиприан Оанеа, гражданин Румынии.

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