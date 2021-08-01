Британская компания опубликовала карту Украины без Крыма

Британская компания-перевозчик CAME-RO опубликовала в соцсети карту Украины без Крыма.

Об этом сообщил очевидец из Италии, передает Европейская правда.

Внимание человека, который работает дальнобойщиком, привлекло авто компании с картой Украины, что грузилось на паром.

По его словам, автомобиль был на румынских номерах.

Компания CAME-RO предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения. Компания имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады - в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

В реестре на правительственном сайте месту регистрации компании указан город Сметвик в Западном Мидлендсе, а руководителем - Чиприан Оанеа, гражданин Румынии.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе мошенник выдавал заведомо «неподъемные» кредиты под залог недвижимости. Злоумышленника обвиняют в 11 эпизодах мошенничества и совершения незаконных сделок с имуществом. Он проведет в неволе 14,5 лет, а также заплатит штраф в размере 800 тысяч рублей.

В Крыму увеличились расходы автовладельцев на топливо. В Крыму 66% владельцев автомобилей тратят более четырех тысяч рублей на топливо в месяц.

В Крыму думают, что разработали меры по снижению цен на овощи из «борщевого набора». В начале лета обычно наблюдается рост цен на ранние овощи, цены начинают снижаться после появления продукции нового урожая. Однако в этом году в Крыму сезонный рост цен превысил показатели предыдущего года. В связи с этим в Крыму предложены меры по выравниванию ценовой ситуации.

Власти РФ пообещали Крыму дать денег на логистические центры. Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров.