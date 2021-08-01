Более половины школ Симферополя будут работать в две смены

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Почти 9 тыс симферопольских школьников в новом учебном году перейдут на обучение во вторую смену, всего в две смены будут работать 30 из 48 школ города.

Об этом рассказала заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.

«Работать в две смены будут 30 школ из 48, – рассказала она. – На сегодняшний день во вторую смену переходит 8 900 учащихся».

Ранее сообщалось, что по итогам окончания 2020-2021 учебного года в школу из детских садов выпустят 4 001 ребенка.

А в дошкольные учреждения Симферополя, по данным управления образования городской администрации, с начала лета направлено 4 759 детей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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