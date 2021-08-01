Более 150 детей досрочно уехали из севастопольского лагеря «Ласпи»

Более 150 детей текущей смены из-за угрозы распространения коронавируса досрочно покинули севастопольский лагерь «Ласпи», где в конце июля был выявлен один случай заражения инфекцией.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Из лагеря выехали 152 человека: 20 – контактный отряд, 62 – по инициативе родителей, 70 – из-за плохого самочувствия по рекомендации Роспотребнадзора», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

Лагерь с инспекцией посетил вице-губернатор Игорь Михеев и главный внештатный педиатр Севастополя Борис Морозов. Отмечается, что ребенка отправляют домой в том случае, если температура тела поднимается выше 37,1 градуса.

Родители покинувших лагерь детей могут получить компенсацию. Для этого им нужно обратиться в главный офис регионального детского образовательного центра «Планета детства».

Межведомственная комиссия посетит лагерь после окончания текущей смены. С 4 по 7 августа будет проверяться соблюдение всех норм и требований. Перед новым заездом проведется дезинфекция помещений. Более полутысячи детей приедут в лагерь на следующую смену, отказов пока не зафиксировано.

После того как 28 июля появилась информация об одном случае коронавируса и трех случаях ОРВИ в лагере «Ласпи», прокуратура города возбудила административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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