Ждать ли Крыму новых ливней: прогноз

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Летняя и жаркая погода возвращается в Крым, обильных осадков в ближайшее время на полуострове не предвидится.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В пятницу в Крыму атмосферный фон повышенный, солнечно и никаких осадков. Воздух прогреется до +30 градусов. В выходные возникнет легкая неустойчивость, в небе появятся несколько дождевых облаков, но общего погодного фона они не испортят. Температура будет превышать на несколько градусов многолетние значения. Ночью в субботу и воскресенье до +15…+20, днем воздух прогреется до +28…+34», - рассказал Тишовец.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. В понедельник температура воздуха в ночные часы составит +16…+21, днем до +34. Существенных осадков не предвидится. Во вторник и среду возможны небольшие локальные грозовые дожди, однако возникновения каких-либо опасных или сложных ситуаций в связи с этим синоптики не прогнозируют.

«Это не помешает воздуху в дневные часы прогреваться до 35 градусов. Температура морской воды составит +23…+25. Станет больше солнца, вероятность осадков минимальная. И температура останется выше нормы на несколько градусов. В целом же, если заглядывать дальше, предварительный прогноз говорит о том, что во вторую половину июля будет летняя жаркая погода, вторая половина лета и бархатный сезон также будут благоприятными для отдыха», - подытожил Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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