Застроенная Ялта начала сползать к морю

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Выявлено шесть сотен опасных территорий.

Глава ялтинской администрации Янина Павленко сделала предупреждение относительно увеличившейся угрозы оползней после потопа, выявлено шесть сотен опасных территорий, передает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».

На своей странице в Facebook Павленко рассказала, что по поручению губернатора Крыма Сергея Аксенова в Ялте работает специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники ресурсоснабжающих предприятий региона, противооползневого управления, а также «КрымНИИпроекта».

По ее словам, важно понять место расположения коммуникаций и установить изменение речных русел. После этого к работе сможет приступить тяжелая техника.

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