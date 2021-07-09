Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Все из-за потопа: власти Ялты разрешили перевозчикам не выполнять свои обязательства ● В Крыму оценили ущерб, нанесенный стихией объектам культуры ● В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Ялте ● Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от потопа ● Власти Крыма решили на месяц освободить от коммунальных платежей пострадавших от потопа
Застроенная Ялта начала сползать к морю
фото © Новости Крыма
Выявлено шесть сотен опасных территорий.
Глава ялтинской администрации Янина Павленко сделала предупреждение относительно увеличившейся угрозы оползней после потопа, выявлено шесть сотен опасных территорий, передает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».
На своей странице в Facebook Павленко рассказала, что по поручению губернатора Крыма Сергея Аксенова в Ялте работает специальная комиссия, в состав которой входят сотрудники ресурсоснабжающих предприятий региона, противооползневого управления, а также «КрымНИИпроекта».
По ее словам, важно понять место расположения коммуникаций и установить изменение речных русел. После этого к работе сможет приступить тяжелая техника.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму оценили ущерб, нанесенный стихией объектам культуры. Сумма ущерба, нанесенного в результате разгула стихии объектам культуры Ялты и Керчи, на данный момент оценивается в 709 млн рублей.
В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Ялте. Показатели качества воды в водопроводной сети Ялты значительно улучшились и приблизились к «питьевым».
Данные о запасах и качестве воды под Азовским морем будут известны в августе. Компания-подрядчик ведет работы по исследованию запасов и качества воды под Азовским морем.
Власти Крыма решили на месяц освободить от коммунальных платежей пострадавших от потопа. В Крыму тех, кто пострадал от подтоплений после обильных осадков, до конца июля освобождают от платы за коммунальные услуги, в частности за свет и воду.
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