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Происшествия

За торговлю наркотиками крымчанину дали три года

09:48 пятница, 9 июля 2021

Суд вынес приговор мужчине, который продавал наркотики на территории Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

В силу вступил приговор Ленинского районного суда в отношении 45-летнего жителя полуострова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (Производство, сбыт и пересылка наркотических средств).

Крымчанина приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Симферополя попалась полицейским с 20 дозами «соли». Ночью патруль задержал 29-летнюю жительницу Симферополя в районе проспекта Победы.

Полицейские изъяли у севастопольца полтора килограмма амфетамина. Сотрудники полиции задержали севастопольца, который торговал наркотиками.

Крымчанину грозит срок за наркопритон в его квартире. В Симферопольском районе задержали 43-летнего мужчину, который организовал в своей квартире наркопритон, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Суд вынес приговор супружеской паре из Севастополя за торговлю наркотиками в Крыму. Кировский районный суд признал супружескую пару из Севастополя виновными в двух эпизодах покушения на торговлю наркотиками в Крыму.

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