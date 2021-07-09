За торговлю наркотиками крымчанину дали три года

Суд вынес приговор мужчине, который продавал наркотики на территории Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

В силу вступил приговор Ленинского районного суда в отношении 45-летнего жителя полуострова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (Производство, сбыт и пересылка наркотических средств).

Крымчанина приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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