Все из-за потопа: власти Ялты разрешили перевозчикам не выполнять свои обязательства

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Власти Ялты разрешили победившим в муниципальном конкурсе перевозчикам отсрочить выполнение взятых на себя обязательств на девять дней.

Об этом сообщил заместитель главы местной администрации Сергей Стрельбицкий.

«Обязательства, которые перевозчики брали на себя по муниципальным контрактам, заключенным в результате открытого конкурса, предполагались к исполнению до 5-8 июля. Но в связи с тем, что в Ялте объявлялся режим ЧС, комиссией было принято решение признать чрезвычайную ситуацию обстоятельством непреодолимой силы для организации оказания услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на срок введения ограничений движения общественного транспорта в центре города – с 18 по 26 июня», – пояснил он.

Таким образом, уточнил Стрельбицкий, срок исполнения каждого контракта будет перенесен на девять дней. «То есть на следующей неделе мы уже начнем работать с перевозчиками по тем обязательствам, которые они на себя взяли перед администрацией», – пообещал он и выразил уверенность, что ялтинцы «увидят новые маршруты с, наверное, более культурными водителями и останутся довольны».

При этом заместитель главы администрации города подчеркнул, что мероприятия, которые сегодня проводятся в Ялте в сфере общественного транспорта – это «очень большая работа, связанная с появлением в городе – впервые за 7 лет – сразу четырех транспортных предприятий. «И сегодня мы видим, что закладывается серьезная основа для обеспечения жителей городского округа общественным транспортом, соответствующим ГОСТам и действующим требованиям», – заявил Стрельбицкий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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