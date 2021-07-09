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Власть

В Ялте снова пообещали построить новую школу на тысячу мест

08:16 пятница, 9 июля 2021
Ялта

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2023-2024 годы Республике Крым будет выделена субсидия на строительство новой школы в Ялте на улице Тимирязева.

Как сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежи Крыма, заявка на строительство школы прошла конкурсный отбор и одобрена Министерством просвещения Российской Федерации. Строить школу будут на протяжении двух лет.

Проектная мощность будущей школы — 1 тыс. 100 мест. В Минобразе подчеркнули, что строительство новой школы поможет ликвидировать в городе обучение во вторую смену.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что рядом со школой на улице Тимирязева также планируется построить детский сад. Таким образом, в городе появится новый образовательный кластер.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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