Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На Кубани изменятся условия приезда для туристов с 1 августа ● COVID в Севастополе: данные за сутки ● Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое ● В Севастополе возобновились остановленные из-за ковида обследования ● Крымчане не спешат за второй прививкой от COVID
В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19
В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор.
Об этом сообщил председатель общественной комиссии при ФСИН России Андрей Козырь.
Он отметил, что пока администрация не сообщает точное количество заболевших в изоляторе, как и то, есть ли среди них сотрудники пенитенциарного учреждения.
«Администрация проверяет, каким образом инфекция попала на территорию СИЗО. У скольких человек коронавирус, пока не сообщается. Сколько из них «постояльцев», а сколько сотрудников, тоже не известно. Сейчас всех заболевших, якобы, перевели в медблок СИЗО», - отметил глава ОНК.
Он добавил, что по словам администрации, у всех зараженных коронавирус в легкой форме.
«Постоянно проводится дезинфекция, все в защитных костюмах. По их словам, лекарств хватает и необходимости вывозить людей в медицинские учреждения нет. Кроме того, там уверили, что зараженных из СИЗО не вывозили», - пояснил Андрей Козырь.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число больных коронавирусом среди приезжающих в Крым за неделю выросло втрое. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди тех, кто приехал в Крым, выросло в три раза за последнюю неделю, сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.
В Севастополе возобновились остановленные из-за ковида обследования. С 1 июля в Севастополе можно пройти диспансеризацию. Сейчас это может сделать любой совершеннолетний гражданин РФ в поликлинике по месту прикрепления.
Крымчане не спешат за второй прививкой от COVID. На сегодняшний день прививку от коронавируса получили более 340 тысяч крымчан, план вакцинации составляет 38%.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.
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