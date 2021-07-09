В СИЗО Симферополя началась эпидемия COVID-19

В Симферополе на карантин закрыт следственный изолятор.

Об этом сообщил председатель общественной комиссии при ФСИН России Андрей Козырь.

Он отметил, что пока администрация не сообщает точное количество заболевших в изоляторе, как и то, есть ли среди них сотрудники пенитенциарного учреждения.

«Администрация проверяет, каким образом инфекция попала на территорию СИЗО. У скольких человек коронавирус, пока не сообщается. Сколько из них «постояльцев», а сколько сотрудников, тоже не известно. Сейчас всех заболевших, якобы, перевели в медблок СИЗО», - отметил глава ОНК.

Он добавил, что по словам администрации, у всех зараженных коронавирус в легкой форме.

«Постоянно проводится дезинфекция, все в защитных костюмах. По их словам, лекарств хватает и необходимости вывозить людей в медицинские учреждения нет. Кроме того, там уверили, что зараженных из СИЗО не вывозили», - пояснил Андрей Козырь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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