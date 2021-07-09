Власть
В Симферополе снесут незаконные многоэтажки
Целый ряд симферопольских новостроек возведены незаконно.
Как сообщили в пресс-службе администрации города по итогам заседания рабочей группы по вопросам противодействия самовольному строительству и защиты прав участников долевого строительства, дела по таким объектам находятся в судах, в перспективе дома подлежат сносу.
«Рабочая группа сформирована в целях разрешения проблемных вопросов, связанных со строительством многоквартирных домов на территории Симферополя. Основной вопрос повестки дня касался хода судебных разбирательств по ряду объектов города, имеющих статус самовольного строительства и подлежащие сносу», - прокомментировали в пресс-службе итоги совещания.
Также чиновники определили мероприятия для повышения эффективности работы контрольно-надзорных органов и решили налаживать более тесное межведомственное взаимодействие.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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