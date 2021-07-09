Власть
В Симферополе началась обработка парков и скверов от клещей
От клещей уже обработали парк Шевченко, скверы Тренева и 50-летия СССР. На очереди Гагаринский и Детский парки, скверы Высоцкого и Республики.
Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».
«Обработка проводится в ночное время, предварительно территория закрывается для посещения, а в парках размещаются предупреждающие таблички. Траву и землю опрыскивают специальным, быстроразрушающемся в окружающей среде веществом, которое безопасно для человека и теплокровных животных», — говорится в сообщении.
После обработки парки и скверы проверили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии – клещи не обнаружены.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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