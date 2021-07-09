В Севастополе возобновились остановленные из-за ковида обследования

С 1 июля в Севастополе можно пройти диспансеризацию. Сейчас это может сделать любой совершеннолетний гражданин РФ в поликлинике по месту прикрепления.

Несмотря на рекорды по заболеваемости коронавирусом в городе, – совсем недавно мы писали о разворачивании нового ковидного госпиталя, – диспансеризация все равно была запущена.

«Это связано с федеральной нормативной базой. Есть приказ Минздрава России, распоряжение Правительства. Об этом говорил Президент», – поясняют в пресс-службе департамента здравоохранения города.

Кабинеты диспансеризации будут работать независимо от основного потока пациентов. В медучреждениях усилен санитарно-эпидемиологический режим, всех призывают пользоваться масками и обрабатывать руки.

Записаться на осмотр можно через звонок в колл-центр. Вас встретит приветливый голос автоответчика – через кнопку «3» можно почти сразу попасть к оператору, который оформит заявку.

Приоритет в обследовании будет у тех, кто переболел COVID-19 – пройти процедуры можно через два месяца после болезни. Выздоровевшие пройдут углубленное обследование, которое подробно описано в публикации на сайте правительства Севастополя.

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