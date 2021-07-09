В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона

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В четырех километрах от курортного поселка Кача в Севастополе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист.

Об этом сообщили пресс-службе главного управления МВД России по Севастополю.

«При совершении обгона тридцатипятилетний водитель мотоцикла «Кавасаки» совершил столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и производил поворот налево», - сообщили в ведомстве.

В результате столкновения мотоциклист скончался по прибытию бригады скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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