Происшествия
В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона
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В четырех километрах от курортного поселка Кача в Севастополе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист.
Об этом сообщили пресс-службе главного управления МВД России по Севастополю.
«При совершении обгона тридцатипятилетний водитель мотоцикла «Кавасаки» совершил столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и производил поворот налево», - сообщили в ведомстве.
В результате столкновения мотоциклист скончался по прибытию бригады скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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