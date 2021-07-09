В правительстве Крыма произошли любопытные кадровые изменения

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В министерстве промышленности Крыма появился новый заместитель.

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк подписал распоряжение о назначении на эту должность Александра Зинченко. Стаж работы в органах управления у него небольшой, но интересный.

До апреля 2018 года Зинченко служил в армии.

10 апреля 2018 горсовет Ялты отправил в отставку мэра Ялты Елену Сотникову и назначил исполняющим обязанности главы городской администрации выходца из ФСО Алексея Челпанова. А уже через 10 дней у градоначальника появились три новых помощника, среди которых был и Зинченко: бывшему военному поручили курировать вопросы социальной политики, здравоохранения, образования и культуры.

В мае Челпанова утвердили в должности мэра, и вскоре Зинченко возглавил аппарат администрации города. Но после отставки Челпанова в октябре 2019 года это место пришлось освободить.

Чем Зинченко занимался несколько последующих месяцев, найти не удалось, однако в 2020 году он всплыл в роли начальника отдела помощников и советников главы администрации Симферополя.

По некоторым данным, место в мэрии крымской столицы он получил по протекции мужа тогдашней градоначальницы Елены Проценко.

В октябре Анатолия Проценко, занимавшего пост заместителя директора по экономической безопасности ГУП РК «Крымгазсети», отправили в отставку. Этому предшествовали проверки, которые выявили в ГУП многочисленные нарушения в закупочной деятельности, а так же множественные сомнительные схемы выдачи технических условий на подключение к газовым сетям.

По информации инсайдеров, с этого момента Зинченко начал сближаться с некоторыми представителями республиканского правительства. А 4 февраля 2021 года Зинченко стал заместителем главы администрации города по внутренней и информационной политики, а также межнациональным отношениям. Официально перед ним была поставлена задача поправить имидж градоначальницы, в чем в течение последующих неполных двух недель он изрядно преуспел. Госпожа мэр, которая и раньше не была сильна в риторике, начала сыпать фееричными заявлениями: то объявляла главной проблемой города сосульки, то обязывала горожан вызывать полицию всякий раз, когда они видят неправильно припаркованный автомобиль.

И уже 17 февраля ей пришлось покинуть руководящее кресло.

Новый глава города Валентин Демидов сменил всех вице-мэров, кроме двух. Одним из них оказался Зинченко. И вот он в очередной раз получает повышение и руководящий пост в сфере, которой до этого никогда не занимался.

Сейчас в околоправительственных кругах обсуждают несколько версий дальнейшего развития карьеры Зинченко: одни считают, что его готовят в министры промышленности; вторые утверждают, что к действующему главе ведомства Александру Трянову претензий нет, и Зинченко через некоторое время возглавит другую структуру. Третьи предполагают, что его готовят на смену вице-премьеру Евгению Кабанову, если тому удастся получить мандат Госдумы, но большинству наблюдателей эта версия кажется сомнительной.

В тексте использованы материалы: Новый день

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