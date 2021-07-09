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Власть

В Крыму заявили, что отразили атаку беспилотников

19:25 пятница, 9 июля 2021
В Крыму заявили, что отразили атаку беспилотников

фото © Новости Крыма

Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» провели учения по отражению атаки беспилотников.

Об этом сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

«По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты», – сообщили в ЧФ.

Во время учений расчеты «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и поразили воздушные цели на максимально возможном расстоянии от объектов прикрытия.Пуски ракет произвели электронным способом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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