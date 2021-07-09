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Курортный сезон

В Крыму стало меньше автотуристов

16:36 пятница, 9 июля 2021
В Крыму стало меньше автотуристов

фото © pixabay.com

После наводнения в Ялте, Керчи и ряде других районов Крыма туристы стали опасаться ехать на полуостров на автомобилях.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов.

«Значительное снижение числа туристов, которые едут на автомобиле. Люди, посмотрев видеоролики о том, что происходило в Ялте и Керчи, поняли, что могут приехать на автомобиле, а обратно уйти пешком. Автомобиль уплывет, а вместе с ним документы, вещи и так далее. Этот автомобиль надо будет потом где-то найти и добиться компенсации. И люди предпочитают лететь самолетом или ехать поездом», — отметил Илья Зотов.

Он добавил, что на курортах юга России (в основном это касается Краснодаркого края) из-за ужесточения антиковидных мер идет массовая отмена броней на август — сентябрь. В то же время купленные билеты на самолет в большинстве своем пассажиры не сдают.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все из-за потопа: власти Ялты разрешили перевозчикам не выполнять свои обязательства. Власти Ялты разрешили победившим в муниципальном конкурсе перевозчикам отсрочить выполнение взятых на себя обязательств на девять дней.

Власти Крыма не видят проблемы в протекающей крыше аэропорта Симферополь. По мнению вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанов, катастрофы нет – протекающая кровля не повлияла на стабильных поток в аэропорту Симферополь.

Власти пообещали построить объездную дорогу в обход Алушты. Объездную автомобильную дорогу построят в обход Алушты.

Крымским автовладельцам не по карману новые авто. Доступность новых автомобилей в России стремительно снижается: за последнее десятилетие число «семилеток» и более новых авто в стране снизилось с 58% до 12%.

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