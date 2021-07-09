Происшествия
В Крыму спасли двух юных туристов на каяке
Сотрудники Росгвардии оказали в Большой Ялте помощь двум каякерам, которые из-за сильных волн потеряли управление плавсредством.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.
«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии… спасли в Черном море двоих отдыхающих, которые во время прогулки на каяке терпели бедствие. Туристам грозила серьезная опасность из-за волн, поднявших плавсредство на скалы у подножия горы Аю-Даг»,– говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что экипаж патрульного катера получил сообщение о том, что в зоне запретного для плавания района со стороны горы Аю-Даг находится каяк с людьми на борту, и направился к нему. «Обнаружив плавсредство, росгвардейцы выяснили, что туристы утратили управление каяком в связи с резким ухудшением погодных условий и их сносит к подножию горы Аю-Даг», – уточнили в Росгвардии.
Росгвардейцы пришвартовались к плавсредству почти у самых скал и подняли на борт двух 17-летних туристов. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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