В Крыму прокомментировали высказывание РПЦ о непривитых грешниках

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Каждый человек имеет право на свою точку зрения. Однако основными спикерами по части агитации за вакцинацию от коронавируса должны быть медицинские работники соответствующего профиля, которые подробно и, главное, обоснованно разъяснят гражданам о плюсах вакцинации, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

Главное, в данном вопросе не впадать в осуждение, которое, к сожалению, присутствует в нашем обществе.

«Нельзя никого лишать права на свое суждение. Мнений много. Но что касается вакцинации, говорить о ней профессионально должны медики. И не просто говорить, а подробно рассказывать гражданам о рисках, связанных с отказом от вакцинации», — отметила Наталья Киселева.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что не желающие вакцинироваться от COVID-19 берут на себя грех, который им придется отмаливать всю жизнь.

По словам митрополита, он постоянно сталкивается с ситуациями, когда люди приходят к священнику и каются в том, что не сделали прививку, став невольной причиной гибели людей.

«Они приходят и говорят: «А как мне теперь с этим жить?» А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех. А грех заключается в том, что подумал о себе, но не подумал о другом человеке», — сказал митрополит Илларион.

Комментируя данную ситуацию, уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк отметила, что никто не должен злоупотреблять своим положением, даже в таком благородном деле, как агитация в поддержку вакцинации от коронавируса.

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