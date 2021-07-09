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Общество

Три тонны мяса закупят для подкормки краснокнижных крымских птиц

11:06 пятница, 9 июля 2021

В 2021 году в Крыму пройдет 14 подкормок черных грифов и белоголовых сипов.

Для этих целей будет закуплено около 3 тонн мяса, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Недавно подкормка прошло на плато Бабуган-яйла близ Алушты и на Чатыр-Даге. На специальных площадках для черных грифов и белоголовых сипов выложили несколько десятков килограммов мясных субпродуктов.

Предыдущая подкормка проводилась в начале июня.

Гриф черный и сип белоголовый занесены в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу Российской Федерации, а также Международную Красную книгу. Редких птиц подкармливают и охраняют места их гнездования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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