Три тонны мяса закупят для подкормки краснокнижных крымских птиц

В 2021 году в Крыму пройдет 14 подкормок черных грифов и белоголовых сипов.

Для этих целей будет закуплено около 3 тонн мяса, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Недавно подкормка прошло на плато Бабуган-яйла близ Алушты и на Чатыр-Даге. На специальных площадках для черных грифов и белоголовых сипов выложили несколько десятков килограммов мясных субпродуктов.

Предыдущая подкормка проводилась в начале июня.

Гриф черный и сип белоголовый занесены в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу Российской Федерации, а также Международную Красную книгу. Редких птиц подкармливают и охраняют места их гнездования.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Завезенное в Крым растение может привести к слепоте. В Крыму зацвело еще одно опасное растение, встреча с которым может запомниться надолго.

Во время ливней в Крыму зафиксировали 1500 оползней. Ливни, накрывающие Крым с середины июня, стали причиной порядка 1,5 тысячи оползней, почти половина из которых произошла на Южном берегу Крыма.

Реки Крыма обновили исторические рекорды в июне. Июнь оказался рекордным месяцем по количеству выпавших осадков. Как сообщили в крымском гидрометцентре, дожди носили локальный характер и распределились по рекам полуострова неравномерно.

Ливни в Крыму «разбудили» спящие оползни: ученые бьют тревогу. Третью неделю подряд стихия испытывает Крым: на регион обрушились аномальные ливни, вышли из берегов реки, с гор сошли селевые потоки, которые сметали на своем пути дороги, мосты, дома и человеческие жизни...