Общество
Три тонны мяса закупят для подкормки краснокнижных крымских птиц
В 2021 году в Крыму пройдет 14 подкормок черных грифов и белоголовых сипов.
Для этих целей будет закуплено около 3 тонн мяса, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
Недавно подкормка прошло на плато Бабуган-яйла близ Алушты и на Чатыр-Даге. На специальных площадках для черных грифов и белоголовых сипов выложили несколько десятков килограммов мясных субпродуктов.
Предыдущая подкормка проводилась в начале июня.
Гриф черный и сип белоголовый занесены в Красную книгу Республики Крым, Красную книгу Российской Федерации, а также Международную Красную книгу. Редких птиц подкармливают и охраняют места их гнездования.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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