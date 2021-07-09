Транзитную дорогу в городе Саки обещают открыть после реконструкции 10 июля

Дорогу на Евпаторию, проходящую через город Саки, откроют после реконструкции 10 июля.

Об этом во время совещания по инфраструктурным проектам сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков.

«По основному ходу осталось уложить 1,4 тысячи тонн (асфальтобетона). По погоде подрядная организация укладывает – вчера 700 тонн уложили. Плюс надо будет нанести разметку, сегодня-завтра эти работы закончим и в субботу утром откроем движение», – заявил Исаков.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что дорогу откроют в 8.00.

Реконструкция дороги на Евпаторию, проходящей через город Саки, началась 1 марта. После завершения работ будет открыто движение по дополнительной полосе, планируется запретить левые повороты, чтобы снизить количество заторов. Традиционно в курортный сезон в городе образуются большие пробки, время их преодоления иногда превышает два часа.

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