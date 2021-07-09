Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Обстоятельства смерти беременной с COVID-19 в Крыму проверяет СК ● В Севастополе усилили контроль за масочным режимом ● Мэр Ялты вакцинировалась от COVID-19 в честь праздника ● COVID в Севастополе: данные за сутки ● Власти хотят ограничить детский туризм в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
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За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6390 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 268 человек, выздоровевших за весь период – 44 990 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ректор КФУ пошутил об использовании в вузе собственной вакцины от COVID-19. Ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев сообщил, что в вузе использовали собственную вакцину от коронавируса. Потом он заявил, что пошутил.
В Севастополе усилили контроль за масочным режимом. Севастопольские чиновники совместно с сотрудниками полиции провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщает НТС.
COVID в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 115 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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