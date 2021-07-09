Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6390 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 268 человек, выздоровевших за весь период – 44 990 человек.

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