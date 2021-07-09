Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +27
море +22

Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:05 пятница, 9 июля 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © iz.ru

За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 –среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6390 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 268 человек, выздоровевших за весь период – 44 990 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ректор КФУ пошутил об использовании в вузе собственной вакцины от COVID-19. Ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев сообщил, что в вузе использовали собственную вакцину от коронавируса. Потом он заявил, что пошутил.

В Севастополе усилили контроль за масочным режимом. Севастопольские чиновники совместно с сотрудниками полиции провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщает НТС.

COVID в Севастополе: данные за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 115 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Происшествия
В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона

В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона

В четырех километрах от курортного поселка Кача в Севастополе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист.

Власть
В Крыму танкисты отработали стрельбу по вражеским вертолетам

В Крыму танкисты отработали стрельбу по вражеским вертолетам

Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации