Власть
Совет Европы обеспокоен ситуацией с правами человека в Крыму
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич во время своего выступления на открытии Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине 7 июля в Вильнюсе заявила, что в организации «обеспокоены ситуацией, которая сложилась с правами человека в Крыму».
«Мы стали первой международной организацией, которая осудила незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Наш Комитет министров четко заявлял, что кризис нужно решать мирно на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, подкрепленной строгим соблюдением международного права… Мы обеспокоены ситуацией с правами человека, сложившейся сейчас на Крымском полуострове», – подчеркнула она.
Пейчинович-Бурич добавила, что в мае Комитет министров принял решение, предложив ей обратиться ко всем сторонам с тем, чтобы допустить в Крым органы Совета Европы и организовать выпуск регулярных отчетов о ситуации с правами человека в Крыму.
«Органы по вопросам прав человека, в том числе нашего Комиссара по правам человека, также просят регулярно предоставлять оценки на основе этого доступа. Это правильно и хорошо, и я уже сделала первые шаги во исполнение этого решения. Следует четко понимать, что эта критическая ситуация не останется без внимания», – подчеркнула генсекретарь Совета Европы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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