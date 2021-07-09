Происшествия
Смертельное ДТП в Симферополе: погибла женщина
Один человек погиб в дорожной аварии, произошедшей в пятницу днем на улице Куйбышева в Симферополе.
Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.
«По предварительной̆ информации, 9 июля около 16 часов водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», двигаясь со стороны Ялтинской объездной в направлении улицы Лизы Чайкиной, допустил наезд на пешехода. В результате женщина была смертельно травмирована», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии начата проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии в действующим законодательством.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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