Смертельное ДТП в Симферополе: погибла женщина

Один человек погиб в дорожной аварии, произошедшей в пятницу днем на улице Куйбышева в Симферополе.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«По предварительной̆ информации, 9 июля около 16 часов водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», двигаясь со стороны Ялтинской объездной в направлении улицы Лизы Чайкиной, допустил наезд на пешехода. В результате женщина была смертельно травмирована», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии начата проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии в действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона. В четырех километрах от курортного поселка Кача в Севастополе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист.

Невезучий «лайнер»: «Князь Владимир» протаранил теплоход. Теплоход «Князь Владимир» совершил навал на грузовое судно «Русич-6» при заходе в порт Таганрога.

В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга. Бывший корреспондент Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Санкт-Петербург» Михаил Михайлов утонул в Ялте, передает НТВ.

Подросток разбил голову после прыжка с батута на пляже в Севастополе. Подросток получил травму головы после прыжка с незакрепленного батута.