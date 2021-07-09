Сексуальное насилие над девушкой с ДЦП: в Крыму будут судить адыгейца

42-летний житель Адыгеи предстанет перед судом по обвинению в половом преступлении против девушки-инвалида в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина устроился в Симферополе на работу продавцом-консультантом, снял часть дома у пожилой женщины в Железнодорожном районе города. Вместе с бабушкой проживала ее 26-летняя внучка, являющаяся инвалидом с диагнозом ДЦП и рядом сопутствующих заболеваний.

В ноябре 2019 года квартирант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался беспомощным состоянием девушки, избил ее и совершил насильственные действия сексуального характера. После злоумышленник скрылся, его объявили в розыск.

Злоумышленника задержали в начале июня этого года в Самарской области.

Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд. Мужчине грозит от трех до шести лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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