Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Застроенная Ялта начала сползать к морю ● Все из-за потопа: власти Ялты разрешили перевозчикам не выполнять свои обязательства ● В Крыму оценили ущерб, нанесенный стихией объектам культуры ● В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воды в Ялте ● Власти Керчи отчитались о выплатах пострадавшим от потопа
Пропавшую во время потопа в Ялте женщину могло унести в море
Сотрудники крымской полиции не исключают версию, согласно которой женщину, пропавшую без вести во время сильных ливней в регионе, могло унести в море, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Во время мощных дождей в Ялте 18 июня двое супругов спасались, покидая дом залитый водой. К сожалению, женщину сбил с ног и унес поток воды, сходящий с гор. Поиски пропавшей продолжаются до сих пор, — передает КП-Крым.
— Люди должны были перейти дорогу, которая, фактически, превратилась в реку. Мужу удалось выбраться, а его супруге – нет, – рассказали в полиции.
Сначала ее искал зять и спасатели, которые работали рядом. Но процесс не увенчался успехом – за помощью обратились в полицию.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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