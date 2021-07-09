Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +29
море +22

Потоп в Крыму

Пропавшую во время потопа в Ялте женщину могло унести в море

12:58 пятница, 9 июля 2021
Ялта

Сотрудники крымской полиции не исключают версию, согласно которой женщину, пропавшую без вести во время сильных ливней в регионе, могло унести в море, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Во время мощных дождей в Ялте 18 июня двое супругов спасались, покидая дом залитый водой. К сожалению, женщину сбил с ног и унес поток воды, сходящий с гор. Поиски пропавшей продолжаются до сих пор, — передает КП-Крым.

— Люди должны были перейти дорогу, которая, фактически, превратилась в реку. Мужу удалось выбраться, а его супруге – нет, – рассказали в полиции.

Сначала ее искал зять и спасатели, которые работали рядом. Но процесс не увенчался успехом – за помощью обратились в полицию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Невезучий «лайнер»: «Князь Владимир» протаранил теплоход. Теплоход «Князь Владимир» совершил навал на грузовое судно «Русич-6» при заходе в порт Таганрога.

В Крыму погиб известный журналист из Санкт-Петербурга. Бывший корреспондент Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Санкт-Петербург» Михаил Михайлов утонул в Ялте, передает НТВ.

Подросток разбил голову после прыжка с батута на пляже в Севастополе. Подросток получил травму головы после прыжка с незакрепленного батута.

Полицейский с редкой группой крови спас роженицу в Крыму. Ночью в дежурную часть МВД позвонил врач Крымского перинатального центра, который сообщил, что одной из рожениц срочно требуется кровь редкой группы с отрицательным резус-фактором.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 348 случаев новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона

В Севастополе мотоциклист насмерть разбился во время обгона

В четырех километрах от курортного поселка Кача в Севастополе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мотоциклист.

Власть
Ректор КФУ пошутил об использовании в вузе собственной вакцины от COVID-19

Ректор КФУ пошутил об использовании в вузе собственной вакцины от COVID-19

Ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев сообщил, что в вузе использовали собственную вакцину от коронавируса. Потом он заявил, что пошутил.

Власть
В Ялте возбуждено дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

В Ялте возбуждено дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

В Ялте возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации