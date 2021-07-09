Пропавшую во время потопа в Ялте женщину могло унести в море

Сотрудники крымской полиции не исключают версию, согласно которой женщину, пропавшую без вести во время сильных ливней в регионе, могло унести в море, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Во время мощных дождей в Ялте 18 июня двое супругов спасались, покидая дом залитый водой. К сожалению, женщину сбил с ног и унес поток воды, сходящий с гор. Поиски пропавшей продолжаются до сих пор, — передает КП-Крым.

— Люди должны были перейти дорогу, которая, фактически, превратилась в реку. Мужу удалось выбраться, а его супруге – нет, – рассказали в полиции.

Сначала ее искал зять и спасатели, которые работали рядом. Но процесс не увенчался успехом – за помощью обратились в полицию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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