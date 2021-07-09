Прогноз погоды в Крыму на пятницу 9 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 9 июля.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 89 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 31, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 23, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 22, в Сочи - 23, в Турции - 27, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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