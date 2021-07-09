Подготовка к вакцинации от ковида обошлась пожилой крымчанке в 50 тысяч рублей

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В Феодосии две лжемедики обокрали 91-летнюю пенсионерку.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, женщины пришли к старушке домой и пройти медицинское обследование, якобы необходимое для дальнейшей вакцинации от коронавируса. Они попросили паспорт хозяйки квартиры. Пенсионерка достала из комода коробку, в которой лежали документ и 50 тысяч рублей. Передав паспорт одной из гостей, она пристроила коробку на край кровати.

В это время вторая визитерша велела старушке лечь животом на кровать животом вниз и дала команду не шевелиться.

Через несколько минут «осмотр» завершился: пенсионерке показали на мобильном телефоне фото якобы ее черепа, сообщив, что со здоровьем у нее все в порядке, противопказаний к вакцинации нет и завтра к ней придут сделать прививку.

Когда дамы ушли, пенсионерка обнаружила пропажу денег.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

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