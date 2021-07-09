На новом вокзале Керчь-Южная отваливается плитка

На железнодорожном вокзале Керчь-Южная, который был открыт 18 июля, отваливается тактильная плитка.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов.

«Новый вокзал Керчь-Южная очень сомнительного качества, этим вопросом будем заниматься. Там подрядная организация, которая выполняла работы, должна понести финансовую и административную нагрузку. Тактильная плитка, которая отлетела спустя две недели после открытия вокзала, вызывает вопросы. Для слепого человека это означает, что он не знает, куда идти дальше», — подчеркнул Илья Зотов.

Напомним, вокзал станции Керчь-Южная начал принимать первых пассажиров 18 июня. Начальник вокзала тогда отметила, что он полностью адаптирован для маломобильных пассажиров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму стало меньше автотуристов. После наводнения в Ялте, Керчи и ряде других районов Крыма туристы стали опасаться ехать на полуостров на автомобилях.

Транзитную дорогу в городе Саки обещают открыть после реконструкции 10 июля. Дорогу на Евпаторию, проходящую через город Саки, откроют после реконструкции 10 июля.

Все из-за потопа: власти Ялты разрешили перевозчикам не выполнять свои обязательства. Власти Ялты разрешили победившим в муниципальном конкурсе перевозчикам отсрочить выполнение взятых на себя обязательств на девять дней.

Власти Крыма не видят проблемы в протекающей крыше аэропорта Симферополь. По мнению вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанов, катастрофы нет – протекающая кровля не повлияла на стабильных поток в аэропорту Симферополь.