Власть
На новом вокзале Керчь-Южная отваливается плитка
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная, который был открыт 18 июля, отваливается тактильная плитка.
Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов.
«Новый вокзал Керчь-Южная очень сомнительного качества, этим вопросом будем заниматься. Там подрядная организация, которая выполняла работы, должна понести финансовую и административную нагрузку. Тактильная плитка, которая отлетела спустя две недели после открытия вокзала, вызывает вопросы. Для слепого человека это означает, что он не знает, куда идти дальше», — подчеркнул Илья Зотов.
Напомним, вокзал станции Керчь-Южная начал принимать первых пассажиров 18 июня. Начальник вокзала тогда отметила, что он полностью адаптирован для маломобильных пассажиров.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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