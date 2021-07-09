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Власть

На новом вокзале Керчь-Южная отваливается плитка

18:00 пятница, 9 июля 2021
Керчь

На железнодорожном вокзале Керчь-Южная, который был открыт 18 июля, отваливается тактильная плитка.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов.

«Новый вокзал Керчь-Южная очень сомнительного качества, этим вопросом будем заниматься. Там подрядная организация, которая выполняла работы, должна понести финансовую и административную нагрузку. Тактильная плитка, которая отлетела спустя две недели после открытия вокзала, вызывает вопросы. Для слепого человека это означает, что он не знает, куда идти дальше», — подчеркнул Илья Зотов.

Напомним, вокзал станции Керчь-Южная начал принимать первых пассажиров 18 июня. Начальник вокзала тогда отметила, что он полностью адаптирован для маломобильных пассажиров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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