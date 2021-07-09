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Коронавирус в Крыму

На Кубани изменятся условия приезда для туристов с 1 августа

17:29 пятница, 9 июля 2021
На Кубани изменятся условия приезда для туристов с 1 августа

фото © pixabay.com

На отдых в Краснодарский край с 1 августа можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, однако отдыхающие должны будут сделать прививку от коронавирусной инфекции в течение 72 часов после прибытия.

Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения. Вакциной мы обеспечим», - написал Кондратьев.

Это решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина, добавил он. Письмо с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины уже направлено федеральным властям.

Также Кондратьев сообщил, что в последние две недели в крае фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: 5 июля подтвердились 214 новых случаев — это максимум за все время с начала пандемии. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация.

Ранее глава Краснодарского края заявлял, что с 1 июля в гостиницы края можно заселять только привившихся либо предъявивших отрицательный тест на ковид, а с 1 августа - только прошедших вакцинацию. Также смогут заселяться переболевшие в течение шести месяцев до поездки, причем им не понадобится тест.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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