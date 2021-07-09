Мошенник брал с водителей плату за парковку у Ливадийского дворца

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Сотрудники полиции Ялты привлекли к ответственности местного жителя за незаконный сбор денег с водителей в районе Ливадийского дворца.

Как сообщили в УМВД РФ по Ялте, таким образом правоохранители оперативно отреагировали на сообщение в социальных сетях о мошенниках – нелегальных парковщиках.

«Накануне в интернете появилась информация, что в районе Ливадийского дворца неизвестный мужчина представляется сотрудником платной парковки и взимает с автомобилистов плату за использование стоянки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска», – рассказали полицейские.

По их информации, в содеянном мужчина сознался и пояснил, что по собственной инициативе взимал денежные средства с граждан за помощь при парковке и выдавал квитанции, которые, по его словам, «нашел».

В управлении МВД уточнили, что в отношении 27-летнего местного жителя сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ст.7.27 КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты и ст. 20.6.1. КоАП РФ за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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