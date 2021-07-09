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Происшествия

Мошенничество с арендой: ФСБ задержала жителя Крыма за махинации

ФСБ задержала жителя Симферополя по подозрению в совершении крупного мошенничества.

Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что гражданин, зная о желании двух жителей Симферополя получить в аренду земельные участки под использование объектов капитального строительства, предложил посодействовать в решении их вопроса за денежное вознаграждение», - рассказали в ведомстве.

При этом мужчина уверял потенциальных арендаторов, что может помочь в решении вопроса с помощью знакомых  должностных лиц из числа руководства Госкомрегистра РК.

«В действительности свои обязательства гражданин выполнять не собирался, а денежные средства намеревался похитить», - добавили в пресс-службе.

При получении половины денег от оговоренной суммы предприимчивый гражданин был задержан сотрудниками УФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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