Мошенничество с арендой: ФСБ задержала жителя Крыма за махинации

ФСБ задержала жителя Симферополя по подозрению в совершении крупного мошенничества.

Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что гражданин, зная о желании двух жителей Симферополя получить в аренду земельные участки под использование объектов капитального строительства, предложил посодействовать в решении их вопроса за денежное вознаграждение», - рассказали в ведомстве.

При этом мужчина уверял потенциальных арендаторов, что может помочь в решении вопроса с помощью знакомых должностных лиц из числа руководства Госкомрегистра РК.

«В действительности свои обязательства гражданин выполнять не собирался, а денежные средства намеревался похитить», - добавили в пресс-службе.

При получении половины денег от оговоренной суммы предприимчивый гражданин был задержан сотрудниками УФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане везут с Украины колбасу в чемоданах. За три месяца сотрудники Южного управления Россельхознадзора не пропустили в Крым почти полтонны запрещенных к ввозу продуктов питания.

Экс-чиновница ответит за фиктивную регистрацию иностранцев в Алуште. Расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела по миграции в Алуште, обвиняемой в получении взяток за фиктивную регистрацию 16 иностранцев, завершено.

Крымчанин пойдет под суд за незаконную заправку газовых баллонов. Житель Белогорского района предстанет перед судом за незаконную заправку газовых баллонов сниженным углеводным газом, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Бывшему крымскому полицейскому грозит до 15 лет колонии. СК завершил расследование уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере, возбужденного в отношении бывшего полицейского из Симферополя.