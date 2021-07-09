Крымчане не спешат за второй прививкой от COVID

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На сегодняшний день прививку от коронавируса получили более 340 тысяч крымчан, план вакцинации составляет 38%.

Об этом сообщил глава Минздрава республики Александр Остапенко на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19.

«На сегодняшний день первым компонентом вакцинированы 344 538 человек, исполнение плана вакцинации первым компонентам составляет 38%. Вторым этапом вакцинировано 258 243 человека», – сказал руководитель ведомства.

Он также констатировал, что за последнюю неделю увеличилось количество лиц, не пришедших на второй этап вакцинации. Таких граждан 4,9%, или 17 151 человек.

По словам Остапенко, ежедневно медики вакцинируют порядка 10-12 тысяч крымчан.

Министр также принес извинения жителям полуострова из-за вчерашнего отсутствия вакцины на некоторых пунктах. По его словам, Крым дополнительно получил 27 300 доз вакцины «Спутник V» и 1560 доз «КовиВак», которые уже сегодня направлены во все медицинские организации.

«У нас поставки, как правило, идут небольшими партиями, но два раза в неделю. Мы оперативно отрабатываем с Минздравом РФ то количество, которое нам распределяют, и делаем все возможное, чтобы подобных ситуаций больше не возникало», – добавил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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