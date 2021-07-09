Потоп в Крыму
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Крымчанам придется доказывать факт проживания в зоне подтопления через суд
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Во время дождевых паводков, начавшихся в Крыму 17 июня, подтопило 730 жилых домов в разных районах республики.
Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Только 4 июля вода зашла в 120 зданий Бахчисарайского района, 5 домов полностью разрушены.
За весь период сильных ливней спасатели эвакуировали 1 тысячу 947 человек, в том числе 356 детей. В данный момент в пунктах временного размещения остаются 169 человек.
Комиссии по оценке ущерба имущества составили уже 1 тысячу 217 актов на общую сумму 225 миллионов рублей. Пока выплачено 140 млн.
279 граждан, обратившихся с заявлениями на компенсацию ущерба, получили отказ: они должны доказать факт своего проживания в зоне подтопления через суд.
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что пострадавшие от наводнения жители Бахчисарайского района так же получат компенсации за поврежденное имущество.
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