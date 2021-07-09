Какой сегодня праздник 9 июля

фото © pixabay.com

Сегодня, 9 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и Евангелистом Лукой. В 5 веке она была перенесена в Константинополь из Иерусалима, где впоследствии для нее был построен Влахернский храм.

В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. В 1560 году по приказу царя Ивана Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена.

День работников водного хозяйства Казахстана

В 2019 году в календаре профессиональных праздников Казахстана появилась новая дата — День работников водного хозяйства (9 июля). Соответствующее постановление, подписанное бывшим премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, было опубликовано 24 января 2019 года и вступило в силу на следующий день.

Главные задачи работников отрасли водного хозяйства — это учет, планирование и управление использованием водных ресурсов страны, их охрана от истощения и загрязнения, а также эксплуатация водохозяйственных систем.

Введение Дня работников водного хозяйства — это дань уважения со стороны казахстанских властей всем работникам водного хозяйства, которые вносят весомый вклад в обеспечение населения и отраслей экономики водными ресурсами, поддерживают надежную работу водохозяйственных объектов, помогают сохранять и приумножать природные богатства Казахстана.

В свой профессиональный праздник работники водного хозяйства принимают поздравления от руководства страны и высших должностных лиц, а также начальства, коллег и близких. Наиболее отличившихся из них награждают памятными подарками, денежными премиями, официальными грамотами и благодарностями.

Давид Земляничник

Народный праздник «Давид Земляничник» отмечается 9 июля (по старому стилю - 26 июня). Верующие православной церкви в этот день чтут память святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника. В народе его прозвали Земляничником в честь обычая собирать в этот день созревшую землянику. Другие названия праздника: «День Давида», «Медосбор», «Ягодница», «Тихвинская».

Также сегодня, 9 июля, отмечают такие праздники:

- День независимости Аргентины

- День сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана

- День веры в единорогов

- День сахарного печенья (National Sugar Cookie Day) в США

- День посадки деревьев в Камбодже

- День детской и подростковой литературы в Иране

- День Конституции Австралии

- День независимости Южного Судана

- День Нунавута (Nunavut Day) в Канаде

- День Конституции Палау

- День работников органов налоговой службы Казахстана

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Давид, Павел, Ферапонт, Денис, Тихон, Анфион, Галликан.

Что происходило 9 июля в прошлые годы

1357 - король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.

1558 - Женева стала независимой от Швейцарии.

1686 - семь европейских государств создали Аугсбургскую лигу с целью остановить экспансию Франции в Западной Европе.

1762 - свержение Петра III в пользу его жены, Екатерины II.

1788 - Коннектикут стал пятым штатом США.

1887 - английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.

1900 - королева Виктория дала свое одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии.

1919 - 208 голосами против 115 немецкий рейхстаг ратифицировал унизительный для Германии Версальский договор.

1938 - в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.

1945 - генерал Шарль де Голль предложил провести во Франции референдум для определения государственного устройства страны.

1957 - открыт 102-й элемент таблицы Менделееванобелий.

1958 - огромный оползень вызвал волну рекордной высоты (524 м), которая со скоростью 160 км/ч прокатилась по узкому, похожему на фьорд заливу Литуя на Аляске, США.

1961 - в Виннипеге (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.

1964 - хит-парад Англии возглавила песня «Дом восходящего солнца» в исполнении группы The Animals.

1970 - в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина.

1972 - спустя шесть лет на сцену вновь вышел Пол Маккартни: его группа «The Wings» дала свой первый концерт во французском городе Шатовийон.

1997 - Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.

2002 - Беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 июля. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 8 июля. Сегодня, 8 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 7 июля. Сегодня, 7 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Конька весом 200 кг установили на дне моря в Крыму. Крымские дайверы установили на дне Двуякорной бухты в феодосийском поселке Орджоникидзе фигуру морского конька из арматуры и бетона.

Какой сегодня праздник 6 июля. Сегодня, 6 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.