ЧП в аэропорту Симферополь: женщина упала со второго этажа

фото © Википедия

Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения со второго этажа в аэропорту Симферополя.

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«Крымской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с падением 9 июля 2021 года работницы туристической фирмы 1990 года рождения с поручня эскалатора со второго этажа международного аэропорта Симферополь. В результате падения пострадавшая госпитализирована с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», - говорится в сообщении ведомства.

На место выехал крымский транспортный прокурор и его заместитель. Проверку по данному факту также проводят следственные органы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Транзитную дорогу в городе Саки обещают открыть после реконструкции 10 июля. Дорогу на Евпаторию, проходящую через город Саки, откроют после реконструкции 10 июля.

Все из-за потопа: власти Ялты разрешили перевозчикам не выполнять свои обязательства. Власти Ялты разрешили победившим в муниципальном конкурсе перевозчикам отсрочить выполнение взятых на себя обязательств на девять дней.

Власти Крыма не видят проблемы в протекающей крыше аэропорта Симферополь. По мнению вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанов, катастрофы нет – протекающая кровля не повлияла на стабильных поток в аэропорту Симферополь.

Власти пообещали построить объездную дорогу в обход Алушты. Объездную автомобильную дорогу построят в обход Алушты.