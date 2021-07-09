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Происшествия

ЧП в аэропорту Симферополь: женщина упала со второго этажа

17:20 пятница, 9 июля 2021
ЧП в аэропорту Симферополь: женщина упала со второго этажа

фото © Википедия

Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения со второго этажа в аэропорту Симферополя.

Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«Крымской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с падением 9 июля 2021 года работницы туристической фирмы 1990 года рождения с поручня эскалатора со второго этажа международного аэропорта Симферополь. В результате падения пострадавшая госпитализирована с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», - говорится в сообщении ведомства.

На место выехал крымский транспортный прокурор и его заместитель. Проверку по данному факту также проводят следственные органы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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